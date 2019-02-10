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رئيس مدغشقر يوجه التهنئة للرئيس السيسى ويدعو لتعزيز علاقات التعاون الأفريقى

الأحد، 10 فبراير 2019 03:50 م
رئيس مدغشقر يوجه التهنئة للرئيس السيسى ويدعو لتعزيز علاقات التعاون الأفريقى رئيس مدغشقر أندريه راجولينا
أديس بابا (أ ش أ)
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توجه رئيس مدغشقر أندريه راجولينا، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، على توليه رئاسة الاتحاد الأفريقى، مؤكدا ضرورة تغيير صورة إفريقيا لتتحول لقارة مزدهرة ومتطورة.

وقال راجولينا- فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الإفريقى ال" 32 " اليوم الأحد، أن بلاده اجتازت مرحلة حاسمة من تاريخها ونضجت سياسا وشهدت تناوبا ديمقراطيا آمنا، مشيرا إلى تطلعها لتتبوأ مكانتها فى افريقيا، معربا عن الشكر للاتحاد الأفريقى على دعمه للعملية الانتخابية فى بلاده.

وشدد على ضرورة تعزيز أواصر التعاون المشترك بين دول إفريقيا، وأن يكون صوت الإفريقيين مدويا فى العالم. .واجتياز كافة الصعاب، مشيرا إلى أن أفريقيا ليست قارة فقيرة، وأنه يتعين التخلى عن الأفكار التى تقول أن إفريقيا قارة فقيرة، لافتا إلى أنه يوجد بها 50 % من مناجم الذهب فى العالم ولكنها لا تمتلك أى احتياطى من الذهب، منوها بأن القارة السمراء جردت من مواردها وأراضيها.

وأكد رئيس مدغشقر فى ختام كلمته أن "مصر- إفريقيا " لا يقتصر على النقاش وإنما ينبغى أن يترجم إلى عمل ملموس قابل للقياس والتقييم، مشددا على أن المستقبل والأمل هو إفريقيا.

 


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