رئيس غينيا الاستوائية يعلن: نبحث إنشاء وكالة أفريقية لمساعدة اللاجئين

كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان

قال رئيس غينيا الاستوائية، تيودورو أوبيانج إمباسوجو، إن التنمية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان.

وأضاف رئيس غينيا، خلال كلمته بقمة الاتحاد الإفريقى الـ32 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أنه لا سبيل للدول لبلوغ أجندة 2063 دون إيجاد حل جذري لمشكلة النازحين، لاسيما وأن نسبة اللجوء في إفريقيا هي الأعلى في العالم، مشيرا إلى أن الصلة الوثيقة بين الأزمات وانخفاض التنمية الاقتصادية هي حقيقة لا مناص منها.

وأوضح، أن نسبة النزوح واللجوء تزايدت بشكل كبير في القارة الإفريقية، وهذا تحديا حقيقيا يواجه الدول، مؤكدا أن بلاده تعمل على إنشاء وكالة أفريقية لمساعدة اللاجئين ووضع آلية مناسبة لهذا الغرض.