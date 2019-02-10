رئيس جامعة بنى سويف يوصى بتوفير سيارات إسعاف دائمة بمدن الطلاب

أوصى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف بضرورة توفير سيارات إسعاف دائمة مع تحديد مكان خاص بها، وكذلك عوامل الأمن والسلامة المهنية للطلاب والطالبات بالمدن الجامعية.

وأوضح بيان للجامعة مساء اليوم أن منصور حسن تفقد مبنى الخدمات الإدارية بمدينة الطلاب، لمراجعة أعمال دهانات المطعم ونظافته، والمنظر الجمالى والمنطقة الخضراء بالمدينة الجامعية للطالبات، إذ شدد على أهمية تخصيص مكان انتظارات للسيارات والدراجات البخارية، ووضع لوحات إرشادية بأرجاء المدن الجامعية، ضرورة استكمال أعمال الصيانة لواجهات المبانى، وتكليف عمال نظافة برعاية جميع المناطق الخضراء.