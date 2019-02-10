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الأحد، 10 فبراير 2019 03:44 م
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رئيس جامعة الفيوم يشهد توزيع شهادات أمان المصريين

الأحد، 10 فبراير 2019 03:10 م
رئيس جامعة الفيوم يشهد توزيع شهادات أمان المصريين جانب من توزيع الشهادات
الفيوم رباب الجالي
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شهد الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس الجامعة، حفل توزيع شهادات أمان المصريين، بالتعاون مع مصر لتأمينات الحياة، على العمال بالجامعة، بحضور الدكتور عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، والأستاذ أيمن حلبة أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، وذلك اليوم الأحد الموافق10 فبراير2019.
 
أشار رئيس الجامعة، أن العمال هم الجنود المجهولة بالجامعة، يقدمون جهوداً مضنية للحفاظ على الشكل اللائق للجامعة، وأشار إلى أنه لا يدخر جهدا في تقديم يد العون لهم، والسعي نحو توفير مستوى معيشي مناسب، وأشاد بالمستوى الأخلاقي الطيب لعمال الجامعة، موضحاً أن توزيع هذه الشهادات جاء بناءًا على إهتمام الدولة بمواطنيها ومستقبلهم.
 
وقال الدكتور عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، أن جامعة الفيوم تعمل على المساهمة في النهوض بالمستوى المعيشي للعاملين بها، لاسيما العمال بوصفهم من الفئات الأولى بالرعاية.
 
وعبر العمال، عن إمتنانهم وسعادتهم بهذه الشهادة التي تأتي تعبيراً عن إهتمام الجامعة بهم، وسعيها نحو تأمين أحوالهم المادية والمعنوية .
 
جانب من توزيع الشهادات (1)
جانب من توزيع الشهادات 

جانب من توزيع الشهادات (2)
جانب من توزيع الشهادات 
 

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