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رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل سفير سلطنة بروناى

الأحد، 10 فبراير 2019 01:28 م
رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل سفير سلطنة بروناى جانب من الاستقبال
الإسكندرية أسماء على بدر
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استقبل الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية اليوم الأحد، السفير  بنجيران مصطفى سفير سلطنة بروناى بالقاهرة، يرافقه عارفين أبو بكر المستشار الثقافى بالسفارة لبحث سبل التعاون العلمى والأكاديمى والبحثى بين جامعة الإسكندرية وجامعات السلطنة.

وقدم رئيس جامعة الإسكندرية خلال اللقاء عرضاً للتعريف بجامعة الإسكندرية والبرامج والتخصصات التى تقدمها، مؤكداً الترحيب بالتعاون واستقبال طلاب من جامعة بروناى للدراسة بكليات الجامعة.

ومن جانبه، أشاد السفير خلال اللقاء بالمستوى العلمى المتميز لجامعة الإسكندرية وحرص بلاده على التعاون مع الجامعة خاصة فى المجالات الطبية والهندسية ومجال العلوم الانسانية.

حضر اللقاء الدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة للدراسات الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

من جانب أخر،استقبل الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية صباح اليوم الأحد، الدكتور دوسو لانسين تراوريه رئيس جامعة جمال عبد الناصر بجمهورية غينيا ـ كوناكرى، يرافقه مامادى دونو مسئول العلاقات الدولية، لوضع أطر تنفيذ التعاون المشترك بين الجانبين فيما يتعلق بإنشاء مركز التنمية المستدامة بالجامعة الغينية تحت إشراف جامعة الإسكندرية لتنفيذ المشاريع الهندسية والبنية التحتية هناك، خاصة فيما يتعلق بمجالات إدارة المياه والزراعة والطاقة المتجددة.

كما ناقش اللقاء تقديم الاستشارات فى كافة المجالات التى تخدم المجتمع، كما تم مناقشة إمكانية التعاون  وإنشاء فرع للمركز لتنمية القدرات وإعداد الكوادر الغينية من خلال تقديم حزمة من البرامج التدريبية واتفق الجانبان أيضاً على التعاون أيضاً فى المجال الطبى وتقديم الخدمات الصحية من خلال قيام جامعة الإسكندرية بتنظيم قافلة طبية فى مجال العيون تشمل إجراء الفحوصات والعمليات الجراحية، وتم الاتفاق أيضاً على إستضافة طلاب وأعضاء هيئة التدريس من جامعة جمال عبد الناصر للتدريب بكلية الطب جامعة الإسكندرية فى المجالات التى يحتاجونها.

حضر اللقاء الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن ندير رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق ومستشار رئيس الجامعة للتعاون الدولى، والدكتور إبراهيم رحاب مستشار رئيس الجامعة للشئون الافريقية، والدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، ، والدكتور جيهان جويفل مساعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لشئون تدويل التعليم العالى والتعاون الدولى.


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