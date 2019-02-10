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رئيس جامعة الأزهر يهنئ السيسي بمناسبة رئاسته للاتحاد الإفريقى

الأحد، 10 فبراير 2019 12:31 م
رئيس جامعة الأزهر يهنئ السيسي بمناسبة رئاسته للاتحاد الإفريقى الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر
أ ش أ
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أكد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر نجاح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تعزيز علاقات التعاون بين مصر وأفريقيا، وسعيه للارتقاء بها إلى مستوى الشراكة تحقيقا لطموحات الشعوب الأفريقية فى غد أفضل.

 

جاء ذلك - خلال تهنئة المحرصاوي- للرئيس بمناسبة توليه رئاسة الاتحاد الأفريقى، والتى جاءت تتويجا للجهود المصرية المثمرة فى الانفتاح على القارة السمراء، وسعيه للتكامل المنشود فى مختلف المجالات؛ بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.

 

وثمن المحرصاوى -فى بيان اليوم - ثقة الدول الأفريقية قيادة، وشعوبا فى قدرة مصر على العبور إلى المستقبل، و تجاوز التحديات، خاصة فى ظل تجربتها الثرية للإصلاح الاقتصادى، ومواجهة التطرف والإرهاب لتحقق التنمية المستدامة.

 

وقال أن هناك توجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتوفير كافة سبل الرعاية للطلاب الأفارقة الذين يدرسون بالأزهر، بما يحصنهم بالعلم الصحيح فى مواجهة الفكر الضال والمنحرف.

وأشار إلى أن الجامعة باعتبارها عضوا بمجلس إدارة اتحاد الجامعات الأفريقية عن إقليم شمال أفريقيا، ستنظم عدة فعاليات تسهم فى احتضان شباب الجامعات الأفريقية وتسليحهم بالمنهج الأزهرى، وترسيخ قيم التسامح وشرعية الاختلاف بما يمكنهم من الإسهام فى صنع السلام العالمى، وإرساء دعائم الأخوة الإنسانية.

 

وأضاف أن هذه الفعاليات تشمل افتتاح المقر الإقليمى لاتحاد الجامعات الأفريقية لشمال أفريقيا بجامعة الأزهر يوم 12 مارس المقبل، وتنظيم الأولمبياد الرياضى الأول لاتحاد الجامعات الأفريقية فى الفترة من 14 إلى 18 مارس المقبل، وتنظيم المؤتمر الدولى للتعليم العالى بالقارة الأفريقية الذى يعقده اتحاد الجامعات الأفريقية كل عامين، فى الفترة من 7 إلى 11 يوليو المقبل.

 

وأشار إلى أن جامعة الأزهر قد نظمت مؤخرا ورش عمل بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية حول صناعة الدواء، وترقيم الأبحاث العلمية.

 

 


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