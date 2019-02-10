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رئيس الوزراء يقرر تحويل المستشفى العام إلى جامعى بمدينة أسوان الجديدة

الأحد، 10 فبراير 2019 04:52 م
رئيس الوزراء يقرر تحويل المستشفى العام إلى جامعى بمدينة أسوان الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب - هند مختار أسوان - عبد الله صلاح
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كلف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتحويل مستشفى أسوان العام إلى مستشفى جامعى تابعة لجامعة أسوان بعد الانتهاء من تنفيذها بمدينة أسوان الجديدة، بطاقة 158 سريرا.

 

وأمر الدكتور مدبولى بتخصيص وسائل مواصلات لنقل طلاب الجامعة من مدينة أسوان الجديدة إلى مدينة أسوان على نفقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

جاء ذلك استجابة لطلب رئيس جامعة أسوان الدكتور أحمد غلاب، على هامش جولة رئيس الوزراء بفرع جامعة أسوان بمدينة أسوان الجديدة، يرافقه وزراء الشباب والرياضة والنقل والتنمية المحلية وقطاع الأعمال.

 


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