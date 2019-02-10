رئيس الوزراء يعد سكان مدينة أسوان الجديدة بتوصيل الغاز الطبيعى قريبا

كتبت - هند مختار أسوان - عبد الله صلاح

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتابع بنفسه مشكلة توقف مشروع توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية بمدينة أسوان الجديدة، بناء على طلب السكان المقيمين بالمدينة، وسدادهم لقيمة الاشتراك دون الحصول على الخدمة لأكثر من عامين.

جاء ذلك على هامش زيارة رئيس الوزراء لمدينة أسوان الجديدة، وتفقد الوحدات السكنية التى يتم تنفيذها بالمدينة وفرع الجامعة ومبنى إدارة المرور بأسوان الجديدة.

يذكر أن مشروع الغاز الطبيعى بدء فى مدينة أسوان الجديدة قبل عامين ثم توقف لخلاف بين شركة غاز مصر وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسبب تحمل التكاليف المادية لاستكمال المشروع.