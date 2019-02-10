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رئيس الوزراء يطمئن على استعدادات استضافة ملتقى الشباب العربى الأفريقى بأسوان

الأحد، 10 فبراير 2019 02:38 م
رئيس الوزراء يطمئن على استعدادات استضافة ملتقى الشباب العربى الأفريقى بأسوان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوزراء المرافقون له، ومحافظ أسوان، عددا من المنشآت الرياضية، بدأها بمتابعة أعمال تطوير صالة أسوان للألعاب الرياضية، والتي توقفت أعمال التطوير بها منذ عام 2017 نظرا لعدم استكمال توفير الاعتماد المالي اللازم.
 
وتهدف الصالة إلى تقديم الخدمات الرياضية واحتضان مواهب الشباب وطاقاتهم، حيثُ ستكون مجهزة لممارسة العديد من الرياضات. 
 
كما تفقد "مدبولى" المدينة الشبابية بأسوان، ونُزُل الشباب" التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والمقرر أن تكون أحد أماكن استضافة الشباب المشاركين بملتقى الشباب العربى الأفريقي الذي تستضيفه أسوان في شهر مارس المقبل، تنفيذا لتوصيات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم الذي عقد نوفمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ.
 
وقام رئيس الوزراء بجولة في سائر أنحاء المدينة الشبابية التي تتضمن نحو 96 غرفة تستوعب حوالى 500 طالب، وشملت جولته المطعم، وعددا من الغرف، وأماكن المعيشة، وغرف الأنشطة، وغيرها من مكونات المدينة. 
 
وتعرف على العديد من الأنشطة التي تقدمها المدينة، وأبرزها برنامج رحلات "اعرف بلدك" الذي يقوم على تنظيم رحلات جماعية منخفضة التكاليف للشباب تتضمن جولات للتعرف على المعالم السياحية بمحافظة أسوان.
 
وكلف بأن تكون المحافظة على كامل الاستعداد لهذا الحدث المهم، الذى يجمع الشباب العربى بالأفريقى على أرض مصر.   
 
 

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