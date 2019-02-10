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رئيس الوزراء يصل أسوان لبدء جولة تفقدية لعدد من المشروعات

الأحد، 10 فبراير 2019 09:51 ص
رئيس الوزراء يصل أسوان لبدء جولة تفقدية لعدد من المشروعات رئيس الوزراء
كتبت ــ هند مختار
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وصل  الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، منذ قليل، لمحافظة أسوان، يرافقه كل من، وزراء النقل والشباب وقطاع الأعمال العام والتنمية المحلية والتربية والتعليم، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والصحية وجولة علي عدد من المدارس بالمحافظة. 
 
 
 
تنطلق فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي في مدينة أسوان في الفترة من (18-20 مارس 2019) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
 
 
ويأتي الملتقى تنفيذًا لتوصيات منتدى شباب العالم الذي عقد في نسخته الثانية في نوفمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ، التي نصت على إقامة ملتقى للشباب العربي والإفريقي بمدينة أسوان.
 
وتدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والإفريقي، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.
 
 
 
 
 

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