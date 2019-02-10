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رئيس الوزراء يتفقد مبانى جامعة أسوان بمدينة أسوان الجديدة

الأحد، 10 فبراير 2019 05:42 م
رئيس الوزراء يتفقد مبانى جامعة أسوان بمدينة أسوان الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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خلال زيارته أسوان اليوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الحرم الجامعي الجديد لجامعة أسوان بمدينة أسوان الجديدة، ورافقه إلى جانب الوزراء المشاركين بالجولة، والمحافظ، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، ورئيس الجامعة.
 
 
واستمع مدبولى إلى شرح حول حرم الجامعة الجديد، الذى تم تنفيذه بهدف توفير الخدمات التعليمية، وتمت الإشارة الى أن الحرم الجديد لجامعة أسوان يضم 7 كليات حتى الآن، هى كليات الحقوق، والألسن، والآثار، والتجارة، والطب، والآداب، والهندسة، كما تم إنشاء مجمع مدرجات لعقد المحاضرات لخدمة كليات الحرم الجامعى؛ بإجمالى 6 مدرجات، تسع نحو 6 آلاف طالب. 
 
 
واستجاب رئيس الوزراء لطلب رئيس الجامعة بإنشاء مستشفى جامعى، حيث أوضح أن جهاز مدينة أسوان الجديدة ينفذ مستشفى حاليا بالمدينة 158 سريرا، وسيتم الانتهاء منه قريبا، وتسليمه للجامعة لإدارته وتشغيله، وهو ما قوبل بسعادة كبيرة من كل مسئولى الجامعة والطلاب. 
 
 
كما كلف مدبولى رئيس جهاز أسوان الجديدة بسرعة توفير أتوبيسات للنقل الجماعى بالمدينة، إضافة للموجود حاليا. وفى هذا الصدد، أكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم تزويد المدينة بـ5 أتوبيسات خلال أيام، لتشغيلها لخدمة رواد المدينة، خاصة طلاب الجامعة.

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