رئاسة مركز الخارجة تنفذ ٦ قرارات إزالة وإخلاء إدارى

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة، الوادى الجديد 6 قرارات إزالة وإخلاء إدارى للمنشآت تابعة للمحافظة، وذلك بالتعاون مع قوات شرطة من مديرية الأمن وقسم شرطة الخارجة وتحت إشراف الجهات المختصة بلوحده المحليه لمركز الخارجه.

وتم تنفيذ قرارت إزاله لعدد من المنشأت المتهالكة والأيلة للسقوط وصدر لها قرارات إزالة لخطورتها على حياة المواطنين، كما تم تنفيذ قرارات إخلاء إدارى من بينها جمعيه بناء المساكن للعاملين بالوحدة المحلية بمركز الخارجة، وذلك لمخالفتها الشروط، وتحرر محاضر بإجراءات التنفيذ وأحيلت إلى جهات الاختصاص للاستيفاء.