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دواوين الوزارات.. وزير التعليم: غدا توزيع التابلت على الطلاب

الأحد، 10 فبراير 2019 12:00 ص
دواوين الوزارات.. وزير التعليم: غدا توزيع التابلت على الطلاب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
إعداد - سيد الخلفاوى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.


وزارة الصحة:

"الصحة" تحذر من قطرات وكريمات مغشوشة بالصيدليات ‎


وزارة التربية والتعليم:

فيديو.. وزير التعليم: غدا توزيع التابلت على الطلاب وسنضع مناهج لنمط حياة صحية ‎

كل ما تريد معرفته عن التابلت.. القصة والتفاصيل فى فيديو الوزارة ‎

التعليم: الوزارة حريصة على اكتشاف المواهب والمتميزين رياضيا ‎

 


 
 وزارة التضامن:

غدا.. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "نور حياة" بمدارس الابتدائى ‎

 

وزارة التضامن تبدأ غدًا صرف معاشات فبراير المحولة إلى البنوك ‎

 

 

وزارة التموين والتجارة الداخلية:

 

لأول مرة.. فحص عدادات الكهرباء والغاز والمياه قبل توريدها ودخولها مصر ‎


 
 

وزارة الزراعة:

وزير الزراعة يكلف بعمل زيارات لمطروح لمتابعة أعمال التنمية على أرض الواقع ‎

وزير الزراعة ومحافظ الوادى الجديد يبحثان التوسع فى زراعة التمور والقمح ‎

الزراعة تشن حملات مكثفة على محال اللحوم للتأكد من سلامة المعروض ‎



وزارة التعليم العالى:

وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول "أمراض الكبد والأمعاء والسموم الدوائية" ‎

التعليم العالى: الجامعة الأمريكية وسيلة ربط الثقافة الشرقية بالغربية ‎



 
وزارة الإسكان:

بدء تنفيذ 44 ألف شقة بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة حدائق أكتوبر ‎

غدا.. قطع المياه عن مناطق بالشيخ زايد و6 أكتوبر من الـ8 صباحا لمدة 6 ساعات ‎




وزارة القوى العاملة:

"إلحق قدم".. القوى العاملة تعلن 13073 فرصة عمل حتى نهاية فبراير ‎

القوى العاملة: تحويل 49.5 مليون جنيه مستحقات تأمينية لمصريين كانوا باليونان ‎

"القوى العاملة" تبدأ قبول طلبات التدريب الفندقى للشباب بمكافأة ألف جنيه غدا ‎

 

وزارة الأوقاف:

وزير الأوقاف يستقبل محافظ جنوب سيناء ويدرسان الأعمال المشتركة بالمحافظة ‎

مختار جمعة: 100 منحة تدريب مجانية للأئمة والدارسين الأفارقة بأكاديمية الأوقاف ‎


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