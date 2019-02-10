خاطفا تاجر ملابس حدائق القبة: نصب علينا فى مليون جنيه بزعم توظيفها

كتب كريم صبحى

أدلى المتهمان بخطف صاحب محل ملابس فى حدائق القبة، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث وأقرا باشتراكهما مع اثنين آخرين "هاربين" فى ارتكاب الجريمة انتقاما من المجنى عليه الذى استولى على مبالغ كبيرة، وصلت مليون جنيه من الخريجين فى بلدتهم بزعم توظيفها فى وزارة ولم يف بوعوده كما رفض رد الأموال إلى أصحابها.

وأوضح المتهمون بأن 3 منهم جمعوا مليون و200 ألف جنيه من بعض أهالى بلدتهم وسلموا المبلغ لصاحب محل الملابس، الذى أوهمهم بقدرته على تعيينهم فى وظائف بإحدى الوزارات ولم يف بذلك أو يرد المبلغ ومن هنا خططوا لاختطافه واحتجازه لمساومة أقاربه على إعادة الأموال إليهم.

وأضاف المتهمون بأنهم استدرجوه للمقهى واصطحبوه عنوة لمسكن المتهم الرابع وأجبروه على توقيع 8 إيصالات أمانة بقيمة المبلغ الذى استولى عليه وفور استشعارهم بافتضاح أمرهم اصطحبوه لمنطقة كوبرى عزبة شعبان التابعة لقرية طوخ الأقلام دائرة مركز السنبلاوين بالدقهلية وأطلقوا سراحه.

وأكد المتهمان المقبوض عليهما أن إيصالات الأمانة بحوزة المتهمين الهاربين، بسؤال المجنى عليه أيد كل ما قالاه وزعم بأنه سلم المبالغ المالية لموظف سابق فى الوزارة المشار إليها.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة الحدائق بالقاهرة بلاغا من "محمد.س. م" صاحب محل ملابس أفاد فيه بأنه أثناء تواجد شقيقه "مصطفى"40 سنة، تاجر ملابس فى مقهى بصحبة صديقه فوجئا بمجموعة أشخاص ادعوا أنهم رجال الشرطة واقتادوهما داخل سيارة ميكروباص وفى طريق الأوتوستراد أنزلوا صديق شقيقة من السيارة واقتادوا شقيقه إلى جهة غير معلومة.

تشكل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقاهرة، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة.