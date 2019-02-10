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حبس صاحب مطبعة ببولاق الدكرور لاتهامه بتزوير مستندات رسمية وبيعها للمواطنين

الأحد، 10 فبراير 2019 05:01 م
حبس صاحب مطبعة ببولاق الدكرور لاتهامه بتزوير مستندات رسمية وبيعها للمواطنين أوراق مزورة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس صاحب مطبعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة؛ لاتهامه بتزوير المحررت والمستندات الرسمية، وكارنيهات منسوبة لوزارة العدل وتقليد الأختام الحكومية، وبيعها لراغبى الحصول عليها.
 
 
 
توصلت تحريات ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تورط "إسماعيل.س" صاحب مطبعة ببولاق الدكرور، بتزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، خاصة كارنيهات (المجلس الأعلى للصحافة، ووزارة العدل) لترويجها على عملائه راغبي الحصول عليها، وأنه يتخذ من المطبعة ملكه وكراً لمزاولة نشاطه ويحتفظ بداخلها على كارنيهات مزورة ومعدة للترويج.
 
 
 
وبالحصول على إذن من النيابة تم القبض عليه، وضبط بحوزته جهاز كمبيوترمحمل عليه العديد من الكارنيهات المنسوبة للعديد من الجهات، وطابعة ليزر، و15 كارنيه مزور بأسماء وأشخاص مختلفة منسوب إلى المجلس الأعلى للصحافة ووزارة العدل بصفة مستشار تحكيم دولي، بالإضافة إلى كارنيه مزور يحمل اسم المتهم وصورته الفوتوغرافية، بصفته صحفي على خلاف الحقيقة، و30 فرخ ورقي وسلوفاني المستخدم في عملية التزوير وتغليف الكارنيهات المزورة.
 
 
 
وبمواجهته اعترف بصحة الاتهامات المنسوبة إليه، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.
 

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