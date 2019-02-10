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حبس تاجر وعاطل لسرقتهما سيارة فى حلوان

الأحد، 10 فبراير 2019 01:07 م
حبس تاجر وعاطل لسرقتهما سيارة فى حلوان محكمة-أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس تاجر وعاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهما بسرقة سيارة من دائرة قسم شرطة المرج قبل بيعها فى حلوان.
 
وكانت قوة أمنية تمكنت من ضبط كلا من :"ا.ا" 24 سنة، تاجر، ومقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، و"ش.م" 31 سنة، ومقيم بمحافظة القليوبية، وبحوزتهما سيارة بدون أوراق تُفيد ملكيتها.
 
وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع" من دائرة قسم شرطة المرج وأنهما حضرا لمنطقة حلوان - بقصد التصرف فيها بالبيع.
 
تم التوصل إلى مالك السيارة ، وتبين أنه كان فى سبيله للإبلاغ عن الواقعة، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها السابق.
 
 
 

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