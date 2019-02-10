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حبس تاجر مخدرات لحيازته كيلو حشيش و950 قرص ترامادول بالمقطم

الأحد، 10 فبراير 2019 12:36 م
حبس تاجر مخدرات لحيازته كيلو حشيش و950 قرص ترامادول بالمقطم مخدر الترامادول-أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة المقطم الجزئية، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة، دائرة القسم.
 
كانت قوة أمنية من قسم شرطة المقطم، تمكنت من ضبط "ح.ح"  31 سنة، "مسجل شقى خطر" سبق اتهامه فى  4 قضايا أخرهم قضية "مخدرات" ، ومقيم بمحافظة الجيزة، أثناء استقلاله سيارة بمنطقة المقطم.
 
وبتفتيشه عثر ببحوزته على كيلو جرام من مخدر الحشيش و950 قرص مخدر.
 
بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق وأصدرت قرارها السابق.
 
 
 

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