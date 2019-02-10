حالة الطقس اليوم الأحد 10/2/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأحد، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى تكون خفيفة على القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس؛ مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما عن حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح دون معدلاتها العامة بحدود 3-5 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً بوجه عام، وغائماً جزئياً إلى غائم، ويتوقع هُطول زخات متفرقة من الأمطار والبَرَد بأجزاء مُختلفة من المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

في خليج العقبة، الرياح: شمالية مُعتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً بوجهٍ عام في عموم المناطق، ويتوقع هُطول زخات متفرقة من الأمطار والبَرَد بأجزاء مُختلفة من المملك، ويتوقع تشكل الضباب في بعض مناطق السهول الشرقية والبادية والجبال العالية الجنوبية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون غزيرة أحيانا فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.