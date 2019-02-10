video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 فبراير 2019 02:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

جوجل يحتفل بالكاتب الفرنسى موليير بلوحة فنية على واجهته الرئيسية

الأحد، 10 فبراير 2019 01:50 ص
جوجل يحتفل بالكاتب الفرنسى موليير بلوحة فنية على واجهته الرئيسية جانب من أعمال موليير المسرحية
كتب إسلام جمال
إضافة تعليق

احتفل محرك البحث الأشهر جوجل، اليوم بالكاتب الفرنسى موليير، من خلال تخصيص لوحات مرسومة على واجهة المحرك الرئيسية اليوم الأحد.

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال بلوحة لأعماله المسرحية

اسمه بالكامل اجُون بَاتِيسْت بُوكْلَان، ويعد أفضل ممثل كوميدى فى العالم وربما أعظم فنان فى تاريخ المسرح الفرنسي.

 
ذكرى الاحتفال
جوجل يحتفل بذكرى موليير

 

كان ميلاده كان في باريس فى الخامس عشر من يناير عام 1622، وتعلم موليير كلية كليرمون اليسوعية، كما تلقى فيها روائع الأدب، ومبادئ العلوم الأساسية والفلسفة، وتعلم موليير اللغة اللاتينية أيضاً، درس موليير القانون وكان يزاول مهنة المحاماة، ولكن فى عام 1643 قرر أن يتجه للمسرح.

 

أما أعمال موليير وأشهر مؤلفاته فهي كالتالى: مدرسة الزوجات، مدرسة الأزواج، البخيل، و طبيب رغم أنفه وغيرها من المسرحيات التى حققت نجاحاً كبيراً، لتصبح من أشهر وأهم الأعمال المسرحية فى التاريخ.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بخيل موليير على مسرح بيت ثقافة طامية.. قريبًا

موليير

جوجل

المسرح الفرنسى

الكاتب المسرحى

فرنسا

جوجل يحتفل

الكاتب موليير




لا تفوتك
مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

مقر الاتحاد الأفريقى يشهد نشاطا مكثفا استعدادا لتسلم مصر رئاسة الاتحاد

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

"ما أجمل عودة شرطتنا".. نشيد طلاب إحدى مدارس القاهرة أول يوم دراسة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

باكورة إنتاج مجمع بدر الصناعى فى الأسواق.. 9 مصانع تبدأ إنتاج الغزل والملابس الجاهزة.. و"جمعية المستثمرين": الحكومة تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة .. وتحقيق طفرة كبيرة فى القطاع خلال السنوات المقبلة

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

"التقزم" يضرب أطفال القليوبية.. امتناع السيدات عن تناول الفيتامينات فترة الحمل.. وتوقف فصول التغذية السليمة أخطر أسباب انتشار المرض .. أمهات يطالبن بحملات إرشاد صحى.. و"الصحة" تنظم قوافل طبية تجوب القرى للتوعية

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

محتار تقضى الفلانتين إزاى.. 11 فكرة هيساعدوك اختار منهم اللى يناسبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة