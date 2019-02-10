جوجل يحتفل بالكاتب الفرنسى موليير بلوحة فنية على واجهته الرئيسية

كتب إسلام جمال

احتفل محرك البحث الأشهر جوجل، اليوم بالكاتب الفرنسى موليير، من خلال تخصيص لوحات مرسومة على واجهة المحرك الرئيسية اليوم الأحد.



جانب من الاحتفال بلوحة لأعماله المسرحية

اسمه بالكامل اجُون بَاتِيسْت بُوكْلَان، ويعد أفضل ممثل كوميدى فى العالم وربما أعظم فنان فى تاريخ المسرح الفرنسي.

جوجل يحتفل بذكرى موليير

كان ميلاده كان في باريس فى الخامس عشر من يناير عام 1622، وتعلم موليير كلية كليرمون اليسوعية، كما تلقى فيها روائع الأدب، ومبادئ العلوم الأساسية والفلسفة، وتعلم موليير اللغة اللاتينية أيضاً، درس موليير القانون وكان يزاول مهنة المحاماة، ولكن فى عام 1643 قرر أن يتجه للمسرح.

أما أعمال موليير وأشهر مؤلفاته فهي كالتالى: مدرسة الزوجات، مدرسة الأزواج، البخيل، و طبيب رغم أنفه وغيرها من المسرحيات التى حققت نجاحاً كبيراً، لتصبح من أشهر وأهم الأعمال المسرحية فى التاريخ.