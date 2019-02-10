جوتيريش يجتمع بالرئيس الصومالى على هامش القمة الأفريقية

أديس أبابا (أ ش أ)

اجتمع أمين عام منظمة الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش بالرئيس الصومالى محمد عبدالله محمد على هامش الدورة الـ32 لقمة الاتحاد الإفريقى المنعقدة حاليا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وذكر راديو (شابيلى) الصومالى، اليوم الأحد، أن جوتيريش شدد على الحاجة إلى مواصلة التنسيق القوى بين القوات الصومالية وشركائها الدوليين لا سيما بعثة الاتحاد الإفريقى فى الصومال (أميسوم).

وأعرب الأمين العام عن امتنانه لالتزام الحكومة الصومالية بالحفاظ على أمن وسلامة موظفى الأمم المتحدة فى الصومال، حيث أنهم يدعمون الحكومة فى إحراز تقدم نحو مستقبل سلمى ومزدهر لشعب الصومال.