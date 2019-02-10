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جنايات بنها تقضى بحبس شقيقان 8 سنوات لهتك عرض ربه منزل بقها

الأحد، 10 فبراير 2019 04:24 م
جنايات بنها تقضى بحبس شقيقان 8 سنوات لهتك عرض ربه منزل بقها حبس - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه
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قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، والمستشار زين العابدين عبدالمنصف بدوي، والمستشار خالد على إبراهيم علي، ووكيل النيابة المستشار محمد مدحت الكاشف، و بأمانة سر محمد فرحات ، بالحكم على شقيقين بالسجن المشدد بين 3 سنوات و5 سنوات، لهتكهما عرض ربة منزل.

وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية اخطارا من المقدم محمد السعيد رئيس مباحث  قسم قها،  بورود بلاغًا من "ف.د.إ"، 54 عاما، ربة منزل، بتعدى "مجدي.أ.م.ح"، 54 عاما، موظف بالزراعة و شقيقه "أشرف.م.ح"، عليها فى منزلها، بتقطيع ملابسها و خلغ  ملابسها الداخلية عنوة عنها،وقضت المحكمة، بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد 3 سنوات، والسجن المشدد 5 سنوات للمتهم الثاني.

 

 


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