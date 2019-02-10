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الأحد، 10 فبراير 2019 02:01 ص
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جامعة سوهاج: 18 مليون جنيه تكلفة صيانة المدن واستقبال 50 ألف طالب

الأحد، 10 فبراير 2019 02:00 ص
جامعة سوهاج: 18 مليون جنيه تكلفة صيانة المدن واستقبال 50 ألف طالب رئيس الجامعة
سوهاج محمود مقبول
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تستقبل جامعة سوهاج اليوم طلابها البالغ عددهم حوالى 50 ألف طالب وطالبة بكافة الكليات، مع انطلاق التيرم الثانى من العام الدراسى بعد انتهاء إجازة نصف العام، حيث من المتوقع أن تعلن الجامعة نتائج الامتحانات بكافة الكليات النظرية والعلمية، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.

وأوضح عزيز فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع” أنه تم استغلال إجازة نصف العام استغلالا جيدا من عمل الصيانات العاجلة للمدرجات والمعامل، وتابع: نستقبل أكثر من 50 ألف طالب جامعى والجداول وضعت على شبكة الإنترنت لكل الكليات، والنتائج ستظهر تباعا، وهناك بعض الفرق ظهرت بالفعل وباقى النتائج سوف تظهر تباعا خلال هذا الأسبوع والأسبوع القادم.

وأضاف عزيز أن المدن الجامعية استعدت بشكل كبير وهناك مبنى جديد سيدخل الخدمة هذا التيرم، ويتم تسكين الطلاب فيه وهناك مبنى آخر تم تجهيزه يسع حوالى 600 طالب سيتم افتتاحه فى شهر يونيو القادم وأن الجامعة صرفت ما يقرب من 18 مليون جنيه على عملية الصيانة الخاصة بالمدن الجامعية لتوفير كل سبل الراحة والرعاية للطلاب.

أشار رئيس الجامعة إلى أنه تم زيادة موازنة البحث العلمى الجامعة وذلك من خلال الخطة البحثية التى تم وضعها، حيث بلغت تكلفة البحث العلمى 70 مليون الجامعة وهذا رقم مميز ولم يحدث فى تاريخ الجامعة من قبل وتم توجيه موضوعات البحث العلمى فى موضوعات خاصة موضوعات المياه والطاقة والنانو تكنولوجى والتى تخدم المجتمع المدنى والتى تساهم بشكل كبير فى حل المشكلات.


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