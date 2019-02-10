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توقع انضمام السناتور الأمريكية إيمى كلوبوشار لسباق الترشح لانتخابات الرئاسة

الأحد، 10 فبراير 2019 01:49 م
توقع انضمام السناتور الأمريكية إيمى كلوبوشار لسباق الترشح لانتخابات الرئاسة ترامب
رويترز
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 من المتوقع أن تدخل السناتور الأمريكية إيمي كلوبوشار اليوم الأحد سباق الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020 لتصبح أول معتدلة وسط مجموعة كبيرة من الديمقراطيين الذين يسعون لمنافسة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وهذه هي ثالث ولاية مدتها ست سنوات لكلوبوشار كعضو في مجلس الشيوخ عن ولاية مينيسوتا. وستسعى كلوبوشار لتصوير نفسها على أنها نقيض لترامب، المتوقع أن يكون مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني 2020، بالتركيز على الخلافات السياسية وكذلك الأسلوب واللباقة.

ونالت كلوبوشار (58 عاما) الاهتمام على مستوى البلاد عام 2018 عندما اختلفت مع بريت كافانو خلال جلسات استماع بمجلس الشيوخ بشأن ترشيحه للمحكمة العليا. ونالت شهرة وسط الدوائر الديمقراطية بفضل عملها لتأييد حركة (مي تو) المناهضة للتحرش الجنسي والاعتداء.

لكنها بحاجة إلى تعزيز صورتها على المستوى الوطني إذ نادرا ما تظهر في نتائج استطلاعات الرأي المتعلقة بالمرشحين الديمقراطيين المحتملين.

وتأمل كلوبوشار أن تساعدها سياساتها المعتدلة وسجلها الانتخابي القوي في استعادة ولايات انتزعها ترامب من الديمقراطيين في سباق الرئاسة عام 2016 بما في ذلك ايوا وويسكونسن وميشيجان وبنسلفانيا.

 


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