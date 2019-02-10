تنفيذ 1043 حكما قضائيا فى حملة أمنية مكبرة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط 9 قضايا سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، و1027 مخالفة مرورية، وتنفيذ 1043 حكما فى مجال تنفيذ الأحكام، فى حملة أمنية مكبرة بمراكز المحافظة.

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، من ضبط 110 قضية تموين متنوعة، وقضية ذخائر غير مرخصة، وقضية إتجار بالمخدرات، ومتهمين هاربين مطلوب ضبطهما، وإحضارهما في قضايا جنائية، وقضية سلاح أبيض، وقضيتين مطبعة، ومكتبة بدون ترخيص في مجال قضايا المصنفات الفنية، و108 قضايا متنوعة فى مجال ضبط الأسواق.

كما تمكنت الحملة، من ضبط 108 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 348 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.