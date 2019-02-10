"تموين مطروح": منافذ ثابتة ومتحركة للسلع المخفضة ضمن الـ100 قرية الأكثر فقرًا

مطروح – حسن مشالى

أكد المهندس السيد أبو اليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح، أنه تم تجهيز منفذين لبيع السلع بأسعار مخفضة بنسبة 30% عن الأسواق، بقرية جلالة بمركز الضبعة، وقرية شماس بمركز سيدى برانى، وهما من ضمن الـ100 قرية الأكثر فقراً على مستوى الجمهورية، وشملتهما مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، "حياة كريمة".

وأضاف مدير تموين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه إضافة للمنفذين الثابتين، خصصت مديرية التموين بتخصيص سيارتين لبيع السلع المخفضة، لشابين من القريتين، ليكونا منفذين متحركين بالقريتين وتوابعهما، لبيع السلع الغذائية واللحوم المجمدة بأسعار مخفضة 30% إلى جانب بيع السلع التموينية، مع تزويدهما بماكينة صرف آلى للسلع التموينية وفروق نقاط الخبز، مؤكداً أنه سيتم تسليم السيارتين خلال الفترة المقبلة للبدء فى بيع السلع المخفضة والمدعمة لأهالى القريتين.

وأوضح "أبو اليزيد"، أنه تم العرض والتنسيق مع اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، لافتتاح منفذين ثابتين لبيع السلع المخفضة بالقريتين، والذى وافق على الفكرة وقدم الدعم اللازم، وذلك للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بالقريتين، تماشيًا مع مبادرة رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للمواطنين بالقرى الأكثر فقراً.

وتم الانتهاء من تجهيز المنفذين، ومن المقرر أن يفتتحهما المحافظ خلال الأيام المقبلة، ومع تسليم سيارتى المنفذين المتنقلين، سيكون هناك 4 منافذ ثابتة ومتنقلة لخدمة القريتين وتوابعهما من النجوع والتجمعات الصحراوية.

وأشار مدير تموين مطروح، إلى أن هناك 10 منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة على مستوى المحافظة، وهى موزعة بواقع منفذين بمدينة مرسى مطروح ومنفذ بقرية رأس الحكمة ومنفذ بكل مدينة بمراكز المدن الأخرى، هذا بخلاف المنفذين المقرر افتتاحهما بالقريتين الأكثر فقراً.