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تعليم البحر الأحمر: انتظام العمل فى 373 مدرسة بداية الفصل الدراسى الثانى

الأحد، 10 فبراير 2019 09:24 ص
تعليم البحر الأحمر: انتظام العمل فى 373 مدرسة بداية الفصل الدراسى الثانى انتظام الطلاب بمدارس البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلنت نوره كامل فاضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن العمل انتظم داخل مدارس المحافظة المختلفة، فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى، بواقع 373 مدرسة، بينها 306 مدرسة حكومية، و67 خاصة

وأكدت وكيلة وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن عدد الطلاب المقرر انتظامهم فى المدارس بالفصل الدراسى الثانى 103 ألف 178 طالب 

كما أكدت على أن يتم الاستعداد منذ عدة أيام لاستقبال الفصل الدراسى الثانى بنظافة المدارس والتأكد من أعمال الصيانة بكافة المدارس، وتسليم الكتب المدرسية للطلاب.

 

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طلاب البحر الأحمر أمام المدارس
 
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انتظام الدراسة بمدارس البحر الأحمر

 


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