تعليم الإسماعيلية: تسليم أجهزة التابلت لطلاب الثانوية بالصف الأول

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أعلن الدكتور خالد خلف قبيصى مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، فى تصريحات صحفية اليوم، أن مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية تبدأ غدا الأثنين توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى حكومى وخاص، وذلك فى إطارتطبيق منظومة التابلت خلال نصف العام الدراسى الثاني، وأن عدد مدارس الثانوى العام 62 مدرسة، ويبلغ إجمالى عدد الطلاب 7687 طالب وطالبه يتسلمون أجهزة التابلت.

وأكد مدير مديرية التعليم بالإسماعيلية، على أنة تم إعداد التجهيزات اللازمة لتطبيق منظومة التابلت من شاشات وأجهزة الإنترنت مع توفير فرق من التطويرالتكنولوجى للإجابة عن اى استفسارات أو مواجهة أى صعوبات.

وأضاف قبيصى، أنة تم تدريب معلمى الصف الأول الثانوى على تدريس المناهج بنظام التابلت حيث تم تسليم جهاز لمديرى المدارس وكل معلمى الصف الأول الثانوى.