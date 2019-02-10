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تعرف على قواعد القيادة اﻵمنة منعا لحوادث الشبورة

الأحد، 10 فبراير 2019 08:05 ص
تعرف على قواعد القيادة اﻵمنة منعا لحوادث الشبورة شبوره _ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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ظهرت شبورة مائية على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية، وبالمحاور الرابطة بين المحافظات، وتهيب الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى مدير للمرور، باتباع تعاليم القيادة الآمنة فى الشبورة، منها توخى الحذر، وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية، بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف.

وشددت إدارة المرور على قائدى السيارات، بإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة، مع وضع النور الأمامى فى الوضع المنخفض، تجنباً لانعكاس الضوء، بفعل الشبورة، مما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية.

وتناشد إدارة المرور بزيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التى أمامك ، مع الالتزام بالمسار (الحارة المرورية)، مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية، كما يجب السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع، مع فتح جزئى لأحد النوافذ، بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.

 كما يجب استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئياً بالنسبة للغير، مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعاً، واستعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج، مع عدم التوقف فى نهر الطريق أو حتى أكتافة مطلقاً.

وأكدت إدارة المرور بأنه فى حالة حدوث عطل فجائي للمركبة, يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة ب 30 متر فى اتجاه السير، ويمكن استدعاء خدمة الإغاثة من خلال رقم 01221110000.

 

 

 


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