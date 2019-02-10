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الأحد، 10 فبراير 2019 12:38 م
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تعرف على الخطة الزمنية لتعليم الدقهلية لتوزيع 44728 تابلت على الطلاب

الأحد، 10 فبراير 2019 12:10 م
تعرف على الخطة الزمنية لتعليم الدقهلية لتوزيع 44728 تابلت على الطلاب على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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وضع على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، جدول زمنى لتوزيع أجهزة التابلت على ٤٤٧٢٨ طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى فى ١٨٥ مدرسة ثانوية بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وشدد عبد الرؤوف على ضرورة توفير سيارات لنقل الأجهزة إلى أماكن التوزيع بكل إدارة مصحوبة بحراسة مشدد، وإيفاد المندوب المفوض والمعتمد للأستلام ومعة كافة المستندات وسوف يتم توزيع الآجهزة بداية من يوم الثلاثاء القادم بادارات شرق و غرب المنصورة، طلخا، بلقاس، شربين،. نبروة، و الأربعاء ميت غمر واجا و السنبلاوين و تمى الامديد، و الخميس دكرنس، و منبه النصر و المطرية،. و لمنزلة/الجمالية و ميت سلسيل و على عبيد.

وكلف عبد الرؤوف، حامد ابو العينين مدير عام الشئون المالية،  بتشكيل لجنة دائمة للأشراف على منظومة التعليم الجديدة و التى تم تشكيلها من التوجيه المالى والإدارى، الشئون القانونية، التطويرالتكنولوجى ،. الإحصاء، ومتابعة الخطة الزمنية لتوزيع الآليات على الإدارات التعليمية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان نجاح وجودة الخطة الزمنية التى تم وضعها.

 

 


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