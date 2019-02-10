تعرف على التفاصيل الكاملة لهجوم أسد على معدة برامج بمبنى التليفزيون

كتب- محمود جلال

فوجئ أفراد الأمن المكلفين بحماية مبنى الاذاعة والتلفزيون "ماسبيرو" أمس السبت، باصطحاب سيدة أسدا مربوطا فى سلسلة حديدية وحاولت الدخول به إلى المبنى، مؤكدة أن الأسد مصرح له بالدخول ومعها تصريح بذلك، وتبين فيما بعد أنها مدربة أسود.

وبحسب ما قاله اللواء خالد الدكروي رئيس قطاع الأمن فى ماسيبرو، أن مدربة الأسود كان من المفترض أنها ضيفة لتقديم فقرة فى برنامج "حكايات بنات" على القناة الثانية، ومعها الأسد، إلا أننى رفضت بشدة دخول الأسد، كإجراءات احترازية وأمنية مشددة، خاصة أنه مربوط فى سلسلة ومن السهل هروبه أو هجومه على أحد المتواجدين والعاملين.

وأضاف الدكروي فى تصريحات لـ"اليوم السابع" قائلا: لابد أن يكون الأسد مجهز تماما وتحت السيطرة لنسمح بدخوله، حيث لا بد أن يكون متواجدا داخل قفص حديدى ويتم السيطرة عليه تماما عند تواجده أو مجرد دخوله لمبنى "الإذاعة والتليفزيون" للتصوير في أى برنامج" .

وأوضح رئيس قطاع الأمن فى ماسبيرو: دقائق بسيطة كانت مسارا للجدل والمناوشات بين مدربة الأسود والمعدة التى كانت برفقتها وبين أفراد أمن ماسيبرو مما اضطر المدربة إلى ربط الأسد فى سور حديدى في محيط المبنى، وأثناء مداعبة المعدة له، هجم عليها الأسد، وأصابها بخدوش بسيطة فى يدها، مما أثار الهلع لدى المتواجدين للحظات، وتجمع العاملون للاطئمنان على المعدة التى كانت بخير ولم تصب بأى أذى وسرعان ما عادت لتباشر عملها الإعلامى صباح اليوم داخل أروقة مبنى التليفزيون .