video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 فبراير 2019 04:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على التفاصيل الكاملة لهجوم أسد على معدة برامج بمبنى التليفزيون

الأحد، 10 فبراير 2019 02:52 م
تعرف على التفاصيل الكاملة لهجوم أسد على معدة برامج بمبنى التليفزيون الاسد
كتب- محمود جلال
إضافة تعليق

فوجئ أفراد الأمن المكلفين بحماية مبنى الاذاعة والتلفزيون "ماسبيرو" أمس السبت، باصطحاب سيدة أسدا مربوطا فى سلسلة حديدية وحاولت الدخول به إلى المبنى، مؤكدة أن الأسد مصرح له بالدخول ومعها تصريح بذلك، وتبين فيما بعد أنها مدربة أسود.

وبحسب ما قاله اللواء خالد الدكروي رئيس قطاع الأمن فى ماسيبرو، أن مدربة الأسود كان من المفترض أنها ضيفة  لتقديم فقرة فى برنامج "حكايات بنات" على القناة الثانية، ومعها الأسد، إلا أننى  رفضت بشدة دخول الأسد، كإجراءات احترازية وأمنية مشددة، خاصة أنه مربوط فى سلسلة ومن السهل هروبه أو هجومه على أحد المتواجدين والعاملين.

وأضاف الدكروي  فى تصريحات لـ"اليوم السابع" قائلا: لابد أن يكون الأسد مجهز تماما وتحت السيطرة لنسمح  بدخوله، حيث لا بد أن يكون متواجدا داخل قفص حديدى ويتم السيطرة عليه تماما عند تواجده أو مجرد دخوله لمبنى "الإذاعة والتليفزيون" للتصوير في أى برنامج" .

وأوضح رئيس قطاع الأمن فى ماسبيرو:  دقائق بسيطة كانت مسارا للجدل والمناوشات بين مدربة الأسود والمعدة التى كانت برفقتها وبين أفراد أمن ماسيبرو مما اضطر المدربة إلى ربط الأسد فى سور حديدى في محيط المبنى، وأثناء مداعبة المعدة له، هجم عليها الأسد، وأصابها بخدوش بسيطة فى يدها، مما أثار الهلع لدى المتواجدين للحظات، وتجمع العاملون للاطئمنان على المعدة التى كانت بخير ولم تصب بأى أذى وسرعان ما عادت لتباشر عملها الإعلامى صباح اليوم داخل أروقة مبنى التليفزيون .

اسد
 

 

اسد-1

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. تعرف على تفاصيل مخطط تطوير مثلث ماسبيرو وحقيقة أطول برج بأفريقيا

اخبار التليفزيون

اللواء خالد الدكروي

ماسبيرو

هجوم الاسد في ماسيبرو

برنامج حكايات بنات

قناة الثانية




لا تفوتك
الرئيس السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى من نظيره الرواندى

الرئيس السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى من نظيره الرواندى

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات

تنمية الصعيد تبدأ من هنا.. 9 مجمعات صناعية جديدة.. آلاف من فرص العمل لأبناء الوجه القبلى.. تدشين مجمعين فى الفيوم و7 مجمعات فى 8 محافظات.. تسليم المجمعات للمستثمرين 2019 .. تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص

تنمية الصعيد تبدأ من هنا.. 9 مجمعات صناعية جديدة.. آلاف من فرص العمل لأبناء الوجه القبلى.. تدشين مجمعين فى الفيوم و7 مجمعات فى 8 محافظات.. تسليم المجمعات للمستثمرين 2019 .. تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص

"نور حياة" تضىء عيون "مستقبل مصر" .. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمدارس الابتدائية فى 5 محافظات اليوم.. ومسح طبى لـ660 ألف تلميذ واستهداف 5 ملايين .. التنسيق مع المحافظين لتوفير الدعم للمبادرة

"نور حياة" تضىء عيون "مستقبل مصر" .. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمدارس الابتدائية فى 5 محافظات اليوم.. ومسح طبى لـ660 ألف تلميذ واستهداف 5 ملايين .. التنسيق مع المحافظين لتوفير الدعم للمبادرة

شاهد.. محمد صلاح بـ"لوك جديد" بدون ذقن لأول مرة

شاهد.. محمد صلاح بـ"لوك جديد" بدون ذقن لأول مرة

فيديو.. تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيقات

فيديو.. تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيقات

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

عمدة المقطم

والله ده تهريج ولابد من محاسبة من احضر الاسد لماسبيرو

الم يكن من الافضل انتقال الكاميرا الى مقر الاسد وتصوير الفقرة خارجيا !! كيف سمحت سلطات المرور بنقل الاسد دون قفص حديدى ؟ انه تهريج واستهتار بحياة المواطنين

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة