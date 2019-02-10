تعرف على إجراءات فتح الحساب الجارى فى البنوك.. بالشروط والمستندات

يعتمد الحساب الجارى على الإيداع والسحب المتكرر للنقود، وحركة التعامل عليه عالية وسريعة، ويتم إعطاء العميل دفتر شيكات لسهولة التعامل على الحساب وسحب الآخرين لأموال بناء على موافقة وتوقيع صاحب الحساب، وعادة ما تكون هذه الحسابات بدون فائدة، ويتم سحب الأموال والأرصدة من فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلى والتى تتجاوز 11 ألف ماكينة فى جميع المناطق الحيوية بالجمهورية.

ويرصد "اليوم السابع" إجراءات فتح الحساب الجارى من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى.

البنك الأهلى المصرى



الحد الأدنى لفتح الحساب:

بالجنيه المصرى: 500 جنيه للأفراد و5000 جنيه للشركات.

باقى العملات الأجنبية: 100 دولار وما يعادلها بالعملات الأجنبية.

المميزات:

- يمكن فتح حساب للأفراد والأشخاص الاعتبارية.

- استخدام دفتر الشيكات فى تنظيم المعاملات بالحساب.

- يمكن إصدار بطاقة خصم مباشر للسحب والشراء.

- إصدار كشف حساب بصفة دورية تتحدد بناءًا على رغبة العميل.

- يمكن فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص.

- الحساب بالعملات الأجنبية يعطى أعلى عائد متاح يضاف سنويًا للرصيد.

- من لهم حق فتح الحساب: مصرى وأجنبى وشخص اعتبارى، وقاصر باسمه تحت الولاية أو الوصاية أو الهبة.

مستندات فتح الحساب:



- تقديم نسخة من بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر للأجانب، بعد الاطلاع على الأصل من قبل موظف البنك.

- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، تختلف حسب نوعها.

- تقديم شهادة ميلاد الرقم القومى للقصر وقرار الوصاية إذا وجد.

بنك مصر



مزايا الحسابات الجارية للأفراد والشركات بالعملة المحلية :

- التحويل من الحساب الجارى إلى أى حساب أخر.

- السحب من أى فرع من فروع البنك.

- تحصيل قيمة الشيكات المسحوبة لصالح العميل على أى بنك وإضافة قيمتها لحسابه الجارى أو التوفير.

- سداد الالتزامات المختلفة نيابة عن العميل فى حالة وجود تعليمات محددة منه بذلك، سداد فواتير التليفون والتلكس والتليفون الدولى والتلكس الدولى وتليفون اللاسلكى للسيارة والتليفون المحمول وخدمة نقل المعلومات وسداد الالتزامات الدورية، وذلك خصمًا من الحساب الجارى للعميل.

- يمكن فتح حساب جارى مشترك لأكثر من شخص طبيعى يتيح حرية وسهولة السحب والإيداع.

- يمكن شراء شهادات ادخار بنك مصر بالجنيه المصرى خصماً من الحساب الجارى كما يمكن إضافة عائد الشهادات لحساب جارى العميل للصرف منه فى أى وقت.

- قيام البنك نيابة عن العملاء بسداد قيمة أقساط بوالص التأمين خصماً من حساباتهم الجارية طرف البنك.

- التعامل بالحساب الجارى من خلال دفاتر الشيكات المصدرة من البنك.

- تحويل المرتبات والمعاشات المحولة من الجهات المعنية بناء على رغبة العميل لحسابه الجارى.

- يمكن فتح حساب جارى للقصر بولاية الولى الطبيعى أو الوصى.

البنك التجارى الدولى



- حساب جارى بدون فائدة يسمح بإيداع وسحب النقود فى أى وقت ومن أى فرع.

- السحب النقدى عند الطلب عن طريق الشيكات، من أى فرع من فروع البنك التجارى الدولى، وعبر شبكتنا الواسعة التى تضم أكثر من 600 ماكينة صراف إلى فى جميع أنحاء الجمهورية.

- متوفر للأفراد والشركات

المستندات المطلوبة:



- صورة من بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر السارى للأجانب

- إيصال مرافق حديث (كهرباء أو غاز)

- وثيقة إثبات مصدر للدخل

- وثيقة إثبات عنوان دائم للأجانب