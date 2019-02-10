تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد 10 – 2 – 2019 فى مصر

كتب – إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 10 فبراير 2019، استقرارا ملحوظا بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف التعامل على الذهب فى مصر، وسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر 644 جنيها للجرام الواحد، وفق آخر تحديثات الأسعار قبل إغلاق السوق.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 552 جنيها

عيار 21 : 644 جنيها

عيار 24 : 736 جنيها

الجنيه الذهب: 5152 جنيها

يقدم "اليوم السابع" خدمة أسعار الذهب لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

أسعار الذهب فى مصر قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.