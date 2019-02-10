video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 فبراير 2019 10:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع النفط والغاز

الأحد، 10 فبراير 2019 09:57 ص
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع النفط والغاز بورصة الكويت - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط قطاع النفط والغاز.
 
 
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% خاسرا عدد 1.09 نقطة ليصل إلى مستوى 5198.55 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.02% خاسرا عدد 1.06 نقطة ليصل إلى مستوى 5438.46 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.02% خاسرا عدد 1.160 نقطة ليصل إلى مستوى 4761.76 نقطة.
 
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 41 مليون سهم بقيمة 9.3 مليون دينار كويتى عبر 1729 صفقة.
 
 
وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.87%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.43%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.20%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.53%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.41%، ثم قطاعى الخدمات الاستهلاكية والبنوك بنسبة 0.07%.
 
 
وجاء سهم "مراكز" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.42%، تليه العقارية بنسبة 7.41%، ثم السورية بنسبة 6.98%، فيما تصدر سهم "سنام" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.02% ثم آسيا بنسبة 5.51%، ثم سفن بنسبة 4.76%.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات نهاية الأسبوع بنسبة 0.01%

تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط التأمين والتكنولوجيا

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة الكويت

بورصة

الكويت




لا تفوتك
شاهد..تحديات تواجهها مصر بعد تسلمها رئاسة الاتحاد الأفريقى

شاهد..تحديات تواجهها مصر بعد تسلمها رئاسة الاتحاد الأفريقى

كل ما تريد معرفته عن خطوات صيانة التابلت.. فيديو

كل ما تريد معرفته عن خطوات صيانة التابلت.. فيديو

تحريض إعلام قطر يجعل تميم مادة للسخرية أمام العالم.. أفعال "الحمدين" وضعت النظام القطرى فى موقف محرج.. المعارضة القطرية تفضح مخططات تميم الخبيثة.. وسعوديون: الدوحة تحتضن الإرهاب وأذرعها الإعلامية تروج له وتدعمه

تحريض إعلام قطر يجعل تميم مادة للسخرية أمام العالم.. أفعال "الحمدين" وضعت النظام القطرى فى موقف محرج.. المعارضة القطرية تفضح مخططات تميم الخبيثة.. وسعوديون: الدوحة تحتضن الإرهاب وأذرعها الإعلامية تروج له وتدعمه

تحدى صورة البطاقة.. الحلو حلو حتى لو اتصور فى السجل.. قراء اليوم السابع يشاركون بصورهم فى الرقم القومى ويطالبون بالألوان وتحسين الجودة.. وقارئ: ملامح وجهى بالبطاقة تغيرت من 20 عاما ويرفضون تحديثها

تحدى صورة البطاقة.. الحلو حلو حتى لو اتصور فى السجل.. قراء اليوم السابع يشاركون بصورهم فى الرقم القومى ويطالبون بالألوان وتحسين الجودة.. وقارئ: ملامح وجهى بالبطاقة تغيرت من 20 عاما ويرفضون تحديثها

جاريث بيل مهدد بالإيقاف 10 مباريات بسبب حركة غير أخلاقية

جاريث بيل مهدد بالإيقاف 10 مباريات بسبب حركة غير أخلاقية

جوجل تطلق إصدار كروم الجديد "Chrome OS 72"

جوجل تطلق إصدار كروم الجديد "Chrome OS 72"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة