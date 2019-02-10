تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع النفط والغاز

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط قطاع النفط والغاز.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% خاسرا عدد 1.09 نقطة ليصل إلى مستوى 5198.55 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.02% خاسرا عدد 1.06 نقطة ليصل إلى مستوى 5438.46 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.02% خاسرا عدد 1.160 نقطة ليصل إلى مستوى 4761.76 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 41 مليون سهم بقيمة 9.3 مليون دينار كويتى عبر 1729 صفقة.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.87%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.43%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.20%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.53%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.41%، ثم قطاعى الخدمات الاستهلاكية والبنوك بنسبة 0.07%.

وجاء سهم "مراكز" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.42%، تليه العقارية بنسبة 7.41%، ثم السورية بنسبة 6.98%، فيما تصدر سهم "سنام" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.02% ثم آسيا بنسبة 5.51%، ثم سفن بنسبة 4.76%.