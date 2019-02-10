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بضغوط هبوط البنك التجارى وأوراسكوم..

تراجع طفيف للمؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات

الأحد، 10 فبراير 2019 12:31 م
تراجع طفيف للمؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، باستثناء المؤشر الرئيسى والذى تراجع بنسبة 0.03% بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية منها البنك التجارى الدولى، أوراسكوم للاستثمار القابضة، ومالت تعاملات المصريين للبيع، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.

 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1474 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 2383 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 18681 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 693 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 1755 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 469 نقطة.


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