تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى التأمين والعقارات

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.39% خاسرة 40.95 نقطة، ليصل إلى مستوى 10464.24 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 2.1 مليون سهم بقيمة 39.4 مليون ريال قطرى عبر 1750 صفقة، وارتفع 12 سهم، وانخفض 25 سهم، واستقر 4 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.43%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.03%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.81%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.61%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.37%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.21%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.06%.