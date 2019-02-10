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الأحد، 10 فبراير 2019 02:57 م
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تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع الاستثمار

الأحد، 10 فبراير 2019 02:21 م
تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع الاستثمار بورصة دبى
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.51% خاسراً عدد 12.95 نقطة ليغلق عند مستوى 2529.72 نقطة.   
  
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 56.6 مليون سهم محققة ما قيمته 75.97 مليون درهم من خلال تنفيذ 1215 صفقة لعدد 34 أسهم، وارتفع 6 أسهم، فيما انخفض 22 سهم، واستقرت 6 أسهم.
 
وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 5.28%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 2.37%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.58%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، التأمين بنسبة 0.15% فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.25%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.04%.
 
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم بنك المشرق بنسبة 6.84%، ثم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.17%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة دبى الإسلامية للتأمين بنسبة 7.84%، ثم دبى للاستثمار بنسبة 6.40%.
 

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