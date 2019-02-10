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الأحد، 10 فبراير 2019 02:55 م
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تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط سهم الألمنيوم

الأحد، 10 فبراير 2019 02:35 م
تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط سهم الألمنيوم بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.60% خاسرا عدد 8.45 نقطة ليغلق عند مستوى 1409.65 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الصناعة والاستثمار.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 4.4 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.1 مليون دينار  بحرينى.
 
وقاد التراجع، قطاع الصناعة بنسبة 86.40% بضغوط هبوط سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 9.48%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.21% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.56%، ثم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.75%، فيما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة 22.15% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 3.76%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.44%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 2.09% مدفوعا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 8.86%.

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