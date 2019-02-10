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تداول 40 سفينة بضائع فى موانئ بورسعيد والبحر الأحمر اليوم

الأحد، 10 فبراير 2019 10:49 ص
تداول 40 سفينة بضائع فى موانئ بورسعيد والبحر الأحمر اليوم ميناء بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح -البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، "القطاع الشمالي"، أن إجمالي حركة السفن اليوم الأحد، 20 سفينة.
 
واستقبل ميناء شرق بورسعيد، سفينتين حاويات، وخروج 4 سفن، ومتواجد علي الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول 3 سفن.
 
كما سجل ميناء غرب بورسعيد، خروج سفينة حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول 4 سفن، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينة. 
 
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.
 
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، عن أجمالي السفن المتواجدة بموانئها اليوم بواقع 20 سفينة، حيث من خلالهم تم تداول  417 شاحنة بضائع، و54 سيارة. 
 
بينما شملت حركة الواردات بموانئ الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، 170 شاحنة و 17 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 247 شاحنة بضائع و 37 سيارة .
 
واكدت الهيئة في بيان لها اليوم، ان ميناء السويس يستعد لاستقبال السفينة Pegasus 1، كما يشهد ميناء سفاجا مغادرة اربع سفن و هى القاهرة ، الحرية ، بوسيدون اكسبريس ، نما اكسبريس بينما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن و هى محبة ، الحرية ، نما اكسبريس .
 
كما يشهد ميناء نويبع، استقبال السفينة سينا و مغادرة السفينتين ايلة و بريدج، بينما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة ايلة و غادرت السفينة سينا.
 
 

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