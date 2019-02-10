تداول 40 سفينة بضائع فى موانئ بورسعيد والبحر الأحمر اليوم

بورسعيد - السيد فلاح -البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، "القطاع الشمالي"، أن إجمالي حركة السفن اليوم الأحد، 20 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد، سفينتين حاويات، وخروج 4 سفن، ومتواجد علي الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد، خروج سفينة حاويات، ومتواجد على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول 4 سفن، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينة.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.