تحصين وترقيم 63 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

أكد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف على انتظام سير العمل فى الحملة القومية للتحصين،ضد أمراض الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع، والترقيم والتسجيل، والتى بدأت فى الثانى من فبراير الجاري،وتستمر لمدة شهر بجميع المراكز والقرى والنجوع للحفاظ على الثروة الحيوانية

وكشف التقرير اليومى، الذى تعده مديرية الطب البيطري ،أن اجمالى الحيوانات التى تم تحصينها ( منذ بداية الحملة وحتى أمس السبت ) بلغ 58 ألف و759 رأساً، منها 50 ألف و830 من الأبقار، و7آلاف و427 من الجاموس، و502 من الأغنام و الماعز، بينما وصل العدد الاجمالى للحيوانات التى ترقيمها وتسجيلها إلى 4آلاف و230 حيواناً بواقع 3848من الأبقار،و 382من الجاموس،فى الوقت الذى تتواصل أعمال الحملة بحسب الجدول المحدد لتغطية كافة قرى ومراكز المحافظة على مدار شهر كامل.