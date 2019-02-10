تجديد حبس 3 عاطلين وفتاة للنصب على المواطنين بالجيزة 15 يوما

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس 3 عاطلين وفتاة، متهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين عن طريق الاحتيال بالطالبية، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

كشفت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة الأوائل انتحلوا صفة شرطية، فيما قامت الفتاة بدور فتاة ليل؛ لاستقطاب الضحايا بحجة ممارسة الرذيلة معها.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمة استدرجت شخصين يحملان جنسية دولة عربية، بحجة ممارسة الرذيلة معها، وتوجهت معهما لمنزل أحدهما بمنطقة الطالبية، بعد اتفاقها مع باقي المتهمين على مداهمة المنزل، منتحلين صفة ضباط شرطة.

وأثناء تواجد الفتاة مع المتهمين اقتحم المتهمين الـ3 المنزل، بعد انتحالهم صفة ضباط شرطة بمكافحة جرائم الآداب، واستولوا على مبلغ مالى وهواتف محمولة من شقتهما بعد تفتيشها.

تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين بعدما توصل رجال المباحث لهويتهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات.