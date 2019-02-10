video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 فبراير 2019 11:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس 3 عاطلين وفتاة للنصب على المواطنين بالجيزة 15 يوما

الأحد، 10 فبراير 2019 11:14 ص
تجديد حبس 3 عاطلين وفتاة للنصب على المواطنين بالجيزة 15 يوما محكمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس 3 عاطلين وفتاة، متهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين عن طريق الاحتيال بالطالبية، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.
 
كشفت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة الأوائل انتحلوا صفة شرطية، فيما قامت الفتاة بدور فتاة ليل؛ لاستقطاب الضحايا بحجة ممارسة الرذيلة معها.
 
وتابعت التحقيقات، أن المتهمة استدرجت شخصين يحملان جنسية دولة عربية، بحجة ممارسة الرذيلة معها، وتوجهت معهما لمنزل أحدهما بمنطقة الطالبية، بعد اتفاقها مع باقي المتهمين على مداهمة المنزل، منتحلين صفة ضباط شرطة.
 
وأثناء تواجد الفتاة مع المتهمين اقتحم المتهمين الـ3 المنزل، بعد انتحالهم صفة ضباط شرطة بمكافحة جرائم الآداب، واستولوا على مبلغ مالى وهواتف محمولة من شقتهما بعد تفتيشها. 
 
تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين بعدما توصل رجال المباحث لهويتهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط منتحل صفة مفتش بمديرية أوقاف الإسكندرية ينصب على الشباب بدعوى تعيينهم

المتهمون بسرقة تاجرين بالطالبية :ضائقة مالية السبب وانتحلنا صفة شرطة

اخبار الحوادث

حوادث

انتحال صفة

سرقة

الجيزة

الطالبية




لا تفوتك
شاهد..تحديات تواجهها مصر بعد تسلمها رئاسة الاتحاد الأفريقى

شاهد..تحديات تواجهها مصر بعد تسلمها رئاسة الاتحاد الأفريقى

كل ما تريد معرفته عن خطوات صيانة التابلت.. فيديو

كل ما تريد معرفته عن خطوات صيانة التابلت.. فيديو

تحريض إعلام قطر يجعل تميم مادة للسخرية أمام العالم.. أفعال "الحمدين" وضعت النظام القطرى فى موقف محرج.. المعارضة القطرية تفضح مخططات تميم الخبيثة.. وسعوديون: الدوحة تحتضن الإرهاب وأذرعها الإعلامية تروج له وتدعمه

تحريض إعلام قطر يجعل تميم مادة للسخرية أمام العالم.. أفعال "الحمدين" وضعت النظام القطرى فى موقف محرج.. المعارضة القطرية تفضح مخططات تميم الخبيثة.. وسعوديون: الدوحة تحتضن الإرهاب وأذرعها الإعلامية تروج له وتدعمه

تحدى صورة البطاقة.. الحلو حلو حتى لو اتصور فى السجل.. قراء اليوم السابع يشاركون بصورهم فى الرقم القومى ويطالبون بالألوان وتحسين الجودة.. وقارئ: ملامح وجهى بالبطاقة تغيرت من 20 عاما ويرفضون تحديثها

تحدى صورة البطاقة.. الحلو حلو حتى لو اتصور فى السجل.. قراء اليوم السابع يشاركون بصورهم فى الرقم القومى ويطالبون بالألوان وتحسين الجودة.. وقارئ: ملامح وجهى بالبطاقة تغيرت من 20 عاما ويرفضون تحديثها

جاريث بيل مهدد بالإيقاف 10 مباريات بسبب حركة غير أخلاقية

جاريث بيل مهدد بالإيقاف 10 مباريات بسبب حركة غير أخلاقية

جوجل تطلق إصدار كروم الجديد "Chrome OS 72"

جوجل تطلق إصدار كروم الجديد "Chrome OS 72"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة