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تأجيل محاكمة 45 متهما بخلية "تفجير أبراج الضغط العالى" لـلغد

الأحد، 10 فبراير 2019 03:58 م
تأجيل محاكمة 45 متهما بخلية "تفجير أبراج الضغط العالى" لـلغد المستشار شبيب الضمرانى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بطره، برئاسة المستشار  شبيب الضمرانى، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 45 متهما من بينهم 10 هاربين ، في جلسة محاكمتهم في القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ "خلية تفجير أبراج الضغط العالي"، لجلسة للغد لاستكمال المرافعة.
 
كانت النيابة وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.
 
 
 
 
 
 
 
 

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