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تأجيل محاكمة 35 متهما بـ"فض اعتصام رابعة" لـ5 مارس لاستكمال سماع الشهود

الأحد، 10 فبراير 2019 12:46 م
تأجيل محاكمة 35 متهما بـ"فض اعتصام رابعة" لـ5 مارس لاستكمال سماع الشهود المستشار حسن فريد-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم، الأحد، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 35 متهما فى "فض اعتصام رابعة العدوية"، لـ5 مارس لاستكمال سماع الشهود.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

 

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالإعدام شنقا لـ 75 متهما من بينهم محمد البلتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر، وكما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وكما قضت بأحكام بالمشدد لباقى المتهمين.

 

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.


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