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تأجيل محاكمة 3 متهمين بعصابة الدكش لقتلهم ضابط شرطة بالخانكة لشهر أبريل

الأحد، 10 فبراير 2019 07:09 م
تأجيل محاكمة 3 متهمين بعصابة الدكش لقتلهم ضابط شرطة بالخانكة لشهر أبريل محكمه-ارشيفيه
القليوبية-نيفين طه
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أجلت محكمة جنايات بنها،  محاكمة 3 متهمين من عصابة الدكش التى هاجمت دورية أمنية تابعة لقسم شرطة الخانكة، وقتلت النقيب إيهاب جورج و 3 آخرين من أفراد الشرطة فى القضية المعروفة أعلاميًا بالـ"دكش"، إلى اليوم الثانى من دور شهر أبريل، لحين مناقشة رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة.
 
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق و المستشار زين العابدين عبد المنصف بدوى و المستشار خالد على إبراهيم على و المستشار محمد صالح عليوة وكيل النيابة، وأمانة سر محمد فرحات.
 
وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية ألقت القبض في مارس قبل الماضي على كل من، محمد حافظ أمين، الشهير بـ"الدكش"، صاحب أكبر البؤر الإجرامية للمخدرات بمنطقة شبين القناطر في القليوبية، وعلى سيد رزق وشهرته "على السمري"، وعلاء محمود وشهرته "علاء توك توك". وأسندت إليهم النيابة تهم إطلاق النار على الدورية ألامنية، ما أسفر عن استشهاد النقيب إيهاب جورجي معاون مباحث المركز، و3 من المخبرين، وإصابة النقيب محمد عزمي معاون المباحث، و2 من المخبرين.
 

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