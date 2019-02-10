video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 فبراير 2019 05:59 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة مزارع قتل مواطنا وشرع فى قتل آخر لـ8 أبريل المقبل

الأحد، 10 فبراير 2019 05:02 م
تأجيل محاكمة مزارع قتل مواطنا وشرع فى قتل آخر لـ8 أبريل المقبل محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة "مزارع" قتل مواطن، وشرع فى قتل آخر لجلسة 8 أبريل لشهود الإثبات.  
 
 
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدى حسين، وعضوية المستشارين أسامة أبو صافى ومنتصر أحمد كحك، وأمانة سر أحمد عبد اللطيف وحسام عبد الرسول.
 
 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم "شريف محمد" ، "مزارع"، بقتل المجنى عليه "وليد حسين" عمدا مع سبق الإصرار، بسبب خلافات بينهم بأن بيت النية وعقد العزم علي إزهاق روحه، وأعد لتنفيذ مأربه سلاحا ناريا "مسدس فردى الإطلاق "،  وما أن ظفر به أطلق صوبه أعيرة نارية بمواطن الحياة بجسده قاصدا من ذلك قتله، والشروع فى قتل المجني عليه "أحمد محمد"، عمدا بإطلاق صوبه عيارا ناريا أصاب فخده الأيمن قاصدا من ذلك قتله.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على المتهمين بتصوير فيديو يسخرون فيه من الأقباط

القبض على مسجلين خطر فى محافظة الأقصر

قتل

القتل العمد

جنايات القاهرة

اخبار الحوادث

السجن المشدد




لا تفوتك
الرئيس السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى من نظيره الرواندى

الرئيس السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى من نظيره الرواندى

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات

تنمية الصعيد تبدأ من هنا.. 9 مجمعات صناعية جديدة.. آلاف من فرص العمل لأبناء الوجه القبلى.. تدشين مجمعين فى الفيوم و7 مجمعات فى 8 محافظات.. تسليم المجمعات للمستثمرين 2019 .. تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص

تنمية الصعيد تبدأ من هنا.. 9 مجمعات صناعية جديدة.. آلاف من فرص العمل لأبناء الوجه القبلى.. تدشين مجمعين فى الفيوم و7 مجمعات فى 8 محافظات.. تسليم المجمعات للمستثمرين 2019 .. تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص

"نور حياة" تضىء عيون "مستقبل مصر" .. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمدارس الابتدائية فى 5 محافظات اليوم.. ومسح طبى لـ660 ألف تلميذ واستهداف 5 ملايين .. التنسيق مع المحافظين لتوفير الدعم للمبادرة

"نور حياة" تضىء عيون "مستقبل مصر" .. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمدارس الابتدائية فى 5 محافظات اليوم.. ومسح طبى لـ660 ألف تلميذ واستهداف 5 ملايين .. التنسيق مع المحافظين لتوفير الدعم للمبادرة

شاهد.. محمد صلاح بـ"لوك جديد" بدون ذقن لأول مرة

شاهد.. محمد صلاح بـ"لوك جديد" بدون ذقن لأول مرة

فيديو.. تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيقات

فيديو.. تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيقات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة