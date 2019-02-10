تأجيل محاكمة مزارع قتل مواطنا وشرع فى قتل آخر لـ8 أبريل المقبل

كتب أحمد حسنى

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة "مزارع" قتل مواطن، وشرع فى قتل آخر لجلسة 8 أبريل لشهود الإثبات.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدى حسين، وعضوية المستشارين أسامة أبو صافى ومنتصر أحمد كحك، وأمانة سر أحمد عبد اللطيف وحسام عبد الرسول.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم "شريف محمد" ، "مزارع"، بقتل المجنى عليه "وليد حسين" عمدا مع سبق الإصرار، بسبب خلافات بينهم بأن بيت النية وعقد العزم علي إزهاق روحه، وأعد لتنفيذ مأربه سلاحا ناريا "مسدس فردى الإطلاق "، وما أن ظفر به أطلق صوبه أعيرة نارية بمواطن الحياة بجسده قاصدا من ذلك قتله، والشروع فى قتل المجني عليه "أحمد محمد"، عمدا بإطلاق صوبه عيارا ناريا أصاب فخده الأيمن قاصدا من ذلك قتله.