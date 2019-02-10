video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 فبراير 2019 01:24 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل استئناف المتهمين فى قضية احتكار صمامات القلب لـ 3 سبتمبر

الأحد، 10 فبراير 2019 11:46 ص
تأجيل استئناف المتهمين فى قضية احتكار صمامات القلب لـ 3 سبتمبر المحكمة الاقتصادية-أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف
إضافة تعليق
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل نظر استئناف المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"احتكار صمامات القلب"، على حكم تغريمهم مبلغ 500 مليون جنيه لكل متهم لجلسة 3 سبتمبر للإطلاع والمستندات.
 
كانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، قضت حضوريا، بتغريم مسئولى 10 من كبرى شركات التوريدات الطبية فى اتهامهم باحتكار سوق مناقصات توريد الصمامات والدعامات الخاصة بجراحة الصدر والقلب على مستوى الجمهورية مبلغ 500 مليون جنيه لكل متهم، مع نشر الحكم فى الجريدة الرسمية على النفقة الرسمية للمتهمين، وإلزامهم المصاريف الجنائية.
 
 
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نظر استئناف المتهمين بـ"احتكار صمامات القلب" 9 فبراير المقبل

اسباب امراض صمامات القلب منها ضيق وارتجاع الصمام

تأجيل محاكمة المتهمين بـ"احتكار صمامات القلب" لجلسة 20 مايو المقبل

المحكمة الاقتصادية بالقاهرة

احتكار صمامات القلب

أخبار المحاكم

المحاكم اليوم

أخبار الحوادث




لا تفوتك
شاهد..تحديات تواجهها مصر بعد تسلمها رئاسة الاتحاد الأفريقى

شاهد..تحديات تواجهها مصر بعد تسلمها رئاسة الاتحاد الأفريقى

كل ما تريد معرفته عن خطوات صيانة التابلت.. فيديو

كل ما تريد معرفته عن خطوات صيانة التابلت.. فيديو

تحريض إعلام قطر يجعل تميم مادة للسخرية أمام العالم.. أفعال "الحمدين" وضعت النظام القطرى فى موقف محرج.. المعارضة القطرية تفضح مخططات تميم الخبيثة.. وسعوديون: الدوحة تحتضن الإرهاب وأذرعها الإعلامية تروج له وتدعمه

تحريض إعلام قطر يجعل تميم مادة للسخرية أمام العالم.. أفعال "الحمدين" وضعت النظام القطرى فى موقف محرج.. المعارضة القطرية تفضح مخططات تميم الخبيثة.. وسعوديون: الدوحة تحتضن الإرهاب وأذرعها الإعلامية تروج له وتدعمه

تحدى صورة البطاقة.. الحلو حلو حتى لو اتصور فى السجل.. قراء اليوم السابع يشاركون بصورهم فى الرقم القومى ويطالبون بالألوان وتحسين الجودة.. وقارئ: ملامح وجهى بالبطاقة تغيرت من 20 عاما ويرفضون تحديثها

تحدى صورة البطاقة.. الحلو حلو حتى لو اتصور فى السجل.. قراء اليوم السابع يشاركون بصورهم فى الرقم القومى ويطالبون بالألوان وتحسين الجودة.. وقارئ: ملامح وجهى بالبطاقة تغيرت من 20 عاما ويرفضون تحديثها

جاريث بيل مهدد بالإيقاف 10 مباريات بسبب حركة غير أخلاقية

جاريث بيل مهدد بالإيقاف 10 مباريات بسبب حركة غير أخلاقية

جوجل تطلق إصدار كروم الجديد "Chrome OS 72"

جوجل تطلق إصدار كروم الجديد "Chrome OS 72"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة