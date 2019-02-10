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تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين فى قضية ثأر أوسيم لــ27 فبراير

الأحد، 10 فبراير 2019 12:47 م
تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين فى قضية ثأر أوسيم لــ27 فبراير المستشار حسين قنديل-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقد بطرة، اليوم الأحد، تأجيل نظر إعادة محاكمة 7 متهمين فى قضية ثأر بأوسيم، لـ 27 فبراير لسماع شهادة كبير الأطباء الشرعيين.
 
 
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية حسام عبد الرسول.
 
 
 
وكانت قد ألغت محكمة النقض حكم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالإعدام شنقا لـ12 متهماً، فى قضية ثأر أوسيم، لقيامهم بقتل المجنى عليه "يحيى عبد المنعم" عمداً مع سبق الإصرار، وشرعوا فى قتل اثنين آخرين من بينهم طفل لوجود "خصومةثأرية" بينهم.
 
 
 
وكانت المحكمة  قد أمرت بإحالة أوراق 12 متهماً إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى تمهيداً لإعدامهم شنقاً، وهم زغلول سعد ومحسن زغلول وماجد حافظ وعماد جعفر وجعفر حنفى وماضى شوقى ومجدى شوقى (محبوسين)، وغيابيا لكل من عبد الحليم حافظ وسعد زغلول وسالم حافظ وهشام إبراهيم، وفتحى حسين، وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاشتراك فى تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر وحازوا أسلحة نارية.
 
 
 
وأسفر التجمهر عن مقتل المجنى عليه "يحيى عبد المنعم" وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لوجود "خصومة ثأرية" بينهم، كما شرعوا لذات الغرض فى قتل اثنين آخرين من بينهم طفل.
 
 

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