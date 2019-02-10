بـ"علم مصر".. مليون طالب بسوهاج يستقبلون التيرم الثانى داخل 2749 مدرسة

سوهاج محمود مقبول

جسد طلاب محافظة سوهاج، اليوم الأحد، مع الانطلاق الكامل للعملية التعليمية، واحدة من أهم صور حب الوطن، حيث حرصت إدارة المدارس على استقبال الطلاب "بعلم مصر"، وذلك من أجل غرث روح الوطنية والانتماء للوطن، وذلك خلال طابور الصباح، بالإضافة إلى تخصيص جزء من الحصة الأولى عن الانتماء وحب مصر.

فى ذات السياق، انتظمت العملية التعليمة بمحافظة سوهاج داخل 2749 مدرسة هي عدد مدار المحافظة الموجودة بـــ 11 إدارة تعليمية هى "طما وطهطا وجهية والمراغة وساقلته وسوهاج وأخميم والمنشاه وجرجا والبلينا ودار السلام" بعد أن كانت قد أنطلقت أمس جزئيا داخل 138 مدرسة تعمل بنظام الفترتين.

وشهد الانطلاق الفعلى للتيرم الثانى بالمدارس، تواجد ملحوظ للدوريات الأمنية لتأمين المدارس من الخارج، مع انتشار موسع لإدارة المرور بالشوراع لمنع التكدس والحد من تعطل حركة المرور بسبب الوقوف الخاطئ، حيث شهدت المحافظة منذ الساعات الأولى سيولة مرورية في عملية السير والالتزام بالحارات المرورية المخصصة للانتظار.

من جانبه، شدد الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية التعليم، على ضرورة الالتزام بالخطط الموضوعة مسبقا لانتظام العملية التعليمية داخل المدارس، وتسليم الكتاب المدرسى للطلاب والخاص بالتيرم الثانى، والانتظام فى جدول الحصص المقرر، وتكليف مدير كل إدارة تعليمية بحضور الطابور داخل أحد المدارس، وبعدها المرور على باقى المدارس والفصول، والتأكد من استقرار العملية بشكل كامل، وإرسال تقرير مفصل عن ذلك، وأهم السلبيات التى واجهت الدراسة فى اليوم الأول، حتى يتم معالجتها على وجه السرعة.

يذكر أن عدد العاملين بكافة الإدارات التعليمة على مستوى المحافظة وصل إلى حوالى 100 ألف موظف بمختلف تخصصاتهم وتوصيفاتهم الوظيفية وأن عدد فصول رياض الأطفال على مستوى المحافظة بلغ 1785 فصلا داخل 627 مدرسة إبتدائى بإجمالى 66 ألف 672 طفل وطفلة.

وفيما يتعلق بالمرحلة الإبتدائية على مستوى المحافظة، فقد بلغت جملة المدارس بها 1350 مدرسة وعدد الفصول الموجودة داخل تلك الفصول 12 ألف 846 فصلا وعدد الطلاب الموجودين بتلك المرحلة 591 ألف 964 تلميذ وتلميذه.

وأما التعليم الإعدادى فقد بلغت جملة المدارس بتلك المرحلة 570 مدرسة بإجمالى 4491 فصل دراسى وبلغت جملة الطلاب بالمرحلة عام ومهنى 237 ألف 993 طالب وطالبة، وأما التعليم الثانوى العام بلغ عدد المدارس 96 مدرسة بإجمالى 2416 فصلا وبلغ عدد طلاب تلك المرحلة مقسمين على المدارس 57ألف 510 طالب وطالبة.

وتستكمل المنظومة التعليمة أستعدادتها بالتعليم الفنى حيث بلغت جملة المدارس تجارى صناعى زراعى 106 مدرسة وعدد الفصول 3006 فصلا وعدد الطلاب بكافة انواعه 120 ألف 519 طالب وطالبة، وبهذا تكون جملة أعداد الطلاب الذين سوف يبدأ بهم العام الدراسى لجديد 2018/2019 بمختلف المراحل التعليمية مليون 746 ألف 58 طالب وتلميذ على مستوى المحافظة بالكامل.