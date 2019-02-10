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بسام راضى: كلمة الرئيس اليوم تضمنت رؤية مصر تجاه آليات تعزيز العمل الإفريقى

الأحد، 10 فبراير 2019 11:25 م
بسام راضى: كلمة الرئيس اليوم تضمنت رؤية مصر تجاه آليات تعزيز العمل الإفريقى السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية
أديس أبابا- محمد الجالى
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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، فى افتتاح أعمال القمة الثانية والثلاثين للاتحاد الإفريقى، والتى تنعقد خلال الفترة من 10-11 فبراير الجارى بأديس أبابا.
 
وقال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس شارك في الجلسة الافتتاحية للقمة التى شهدت إلقاءه للكلمة الافتتاحية، وذلك عقب تسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي من رواندا.
 
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن كلمة الرئيس تضمنت رؤية مصر تجاه سبل وآليات تعزيز العمل الإفريقى المشترك من أجل إيجاد عالم أفضل للشعوب الأفريقية، لا سيما فيما يتعلق بملفات التنمية، وتمكين المرأة والشباب، والسلم والأمن، والعلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد الأفريقي من الدول والمنظمات المانحة، فضلاً عن تناول أبرز محاور الرئاسة المصرية للاتحاد، خاصةً من خلال تعزيز مساعي تحقيق التكامل الإقليمي في القارة عن طريق تطوير البنية التحتية الأفريقية، وكذلك دفع جهود الاندماج القاري عبر تسريع وتيرة إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية، وتطوير أنشطة الدبلوماسية الوقائية وإعادة الإعمار في القارة للحيلولة دون تفشي النزاعات بالقارة.
 
كما ناقشت الجلسة الافتتاحية موضوع عام 2019 "اللاجئون والعائدون والنازحون داخلياً: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا"، حيث أكد  الرئيس أهمية العمل على تعزيز التعاون لمعالجة التحديات المتعلقة بتفشي ظاهرة اللجوء والنزوح بالقارة وابتكار حلول عملية سريعة التأثير وقوية المردود للتغلب عليها.
 
وأوضح السفير بسام راضي، أن الجلسة الافتتاحية أعقبها جلسة مغلقة للقادة الأفارقة للتباحث بشأن  تقرير حالة السلم والأمن فى القارة، والذى استعرض الموقف بالنسبة لعدد من الأزمات فى أفريقيا، وكذا جهود تطوير هيكل السلم والأمن الأفريقى، لا سيما فى ضوء الانفراجة التى شهدتها الفترة الماضية فى عدد من الملفات، كالقرن الأفريقى والكونغو الديمقراطية، فضلاً عن عرض مستجدات تطبيق مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا بحلول عام 2020، والتي تستند إلى رؤية طموحة لتحقيق التنمية كأساس للتحرك على طريق تحقيق الاستقرار وإنهاء النزاعات في القارة.
 
 كما أشار الرئيس إلى التهديدات الإرهابية التي تفاقمت في العديد من أركان أفريقيا، مستعرضاً  في هذا الصدد تجربة مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ومؤكداً أن تماسك المؤسسات الوطنية في الدول الأفريقية وتعزيز التعاون الأمني فيما بينها سيؤدي دون شك إلى دحر كافة الكيانات الإرهابية المتوطنة بالقارة وسيجعل منها ظاهرةً عارضة.
 

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