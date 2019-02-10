انطلاق حملة "100 مليون صحة" بمراحل التعليم الثانوى بمدارس أسوان.. اليوم

أسوان - صلاح المسن

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان عن تسليم الجدول الزمنى الخاص بتنفيذ مبادرة الرئيس (100 مليون صحة) للكشف عن فيروس (سى) لطلاب المرحلة الثانوية بشقيها العام والفنى. وتنطلق الحملة اليوم الأحد الموافق 10/2/2019 وتستمر حتى الأحد الموافق 31/3/2019.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بأسوان أن مديرى الإدارات التعليمية أكدوا على أن جميع المدارس جاهزة للحملة، وتم تخصيص مكان مناسب بكل مدرسة كمقر للجنة الطبية.

وكما تم التأكيد على ضرورة أن يتم توقيع الكشف الطبى على الطلاب الموافق أولياء أمورهم على ذلك بموجب إقرار ولى الأمر.