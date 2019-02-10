انطلاق القمة الإفريقية الـ32 بمشاركة السيسي وزعماء القارة

كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان

انطقلت أعمال القمة الثانية والثلاثين العادية للاتحاد الأفريقى، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقادة وزعماء القارة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وكانت قد بدأت صباح اليوم، الأحد، الجلسة المغلقة للقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية، فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووفقا لتقاليد الاتحاد الأفريقى فقد عقدت جلسة مغلقة للقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية، يستعرض خلالها الرئيس الذي تنتهى مدة رئاسته للاتحاد وهو الرئيس الرواندى بول كاجامى، ما أنجزه خلال فترة رئاسته على صعيد الإصلاح المؤسسى.